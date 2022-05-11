Планируется подготовить до 18 расчетов.

Украинские военные прибыли в Германию для обучения по использованию самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) на поле боя. Всего планируется подготовить 18 расчетов, которые смогут эффективно применять технику.

Соответствующей информацией поделилось немецкое издание Spiegel со ссылкой на Министерство обороны Германии.

Сегодня, 11 мая, украинские солдаты прибыли в регион Рейнланд-Пфальц в самолете Бундесвера из Польши. Они пройдут обучение в артиллерийской школе в Идар-Оберштайне.

По данным Минобороны Германии, государство в партнерстве с Нидерландами планирует подготовить до 18 расчетов, которые смогут использовать гаубицы. Каждый из них включает от трех до пяти человек, в зависимости от оперативной обстановки на поле битвы.

Напомним, в начале мая в СМИ появилась информация, что Германия передаст Украине PzH 2000 со складов Бундесвера. Спустя несколько дней эту информацию официально подтвердили. Наша страна получит семь единиц упомянутой техники от Германии и еще пять – от Нидерландов. УНИАН подробно рассказывал о PzH 2000 в отдельном материале.

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