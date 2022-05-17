Например, украинцы оттесняют российские войска к востоку и северу от Харькова, уточнил чиновник министерства.

155-мм буксируемые гаубицы M777, поставляемые США, и другие типы, поставляемые Украине странами-союзниками и партнерами, оказывают большое влияние на поле боя.

Об этом заявил на брифинге для прессы в Пентагоне высокопоставленный чиновник Министерства обороны.

"Вы уже видите, что украинцы готовы перейти в контрнаступление на Донбассе. Они возвращают некоторые города, которые русские уже взяли в прошлом", — сказал чиновник.

Например, украинцы оттесняют российские войска к востоку и северу от Харькова, уточнил чиновник.

"Мы действительно верим, что гаубицы… оказывают влияние, особенно в Харькове. Это единственная причина? Не только системы США, но и системы других стран — абсолютно помогают им набрать обороты и вернуть часть территории", — сказал чиновник.

Во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что 74 из 90 артиллерийских орудий M777 уже находятся в бою, обеспечивая дальний огонь с закрытых позиций.

Как сообщал УНИАН, Украина получает от США, Канады и Австралии 155-мм гаубицы M777, от Великобритании - гаубицы AS90, от Германии - зенитные танки Gepard.

3 мая Кирби заявил, что в Украину уже доставлено большинство запланированных гаубиц. В частности, всего речь идет о 90 единицах артиллерийских систем.

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