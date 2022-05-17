Часть оружия была заказана напрямую у производителя.

За последние две недели Германия отправила в Украину тысячи противотанковых гранатометов и мин. Это вооружение распределили между разными подразделениями.

О свежих поставках сообщило немецкое издание Spiegel, а источники "Украинской правды" в правительственных кругах подтвердили информацию.

Свежая партия оружия включала 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW-90, которые в Бундесвере называют Matador. Украина заказала их напрямую у поставщика и заплатила за оружие.

Германия также отправила нашей стране противотанковые мины моделей DM22 и DM31 в количестве 1600 и 3000 единиц соответственно. Первые мины направленного действия, а вторые — нет. Это оружия, как предполагает Spiegel, поставлялось из запасов Бундесвера.

Напомним, в начале мая Германия подтвердила передачу Украине семи самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000. Неделю назад украинские солдаты начали обучение по использованию техники. Всего планируется подготовить до 18 расчетов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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