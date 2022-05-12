На фоне полномасштабного военного вторжения Росии на территорию независимой Украины процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за недоразумения между правительствами стран.
Об этом сообщает Welt. Как пишет издание, речь идет о зенитных самоходных установках Gepard.
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не сообщила украинскому правительству, что ему придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Вместо этого Киеву сказали, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от немецкого правительства, отмечает Welt.
Через день после объявления о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это "контракт между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение. Точной даты, когда Киеву предоставят Gepard, пока нет.
Война и помощь Германии:
26 апреля правительство Германии заявило о планах разрешить поставки Украине зенитных установок Gepard.
Два дня спустя на фоне критики в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно неоднозначной позиции Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Киеву.
Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.
В начале мая в СМИ появилась информация, что Германия передаст Украине PzH 2000 со складов Бундесвера.
Спустя несколько дней эту информацию официально подтвердили. Наша страна получит семь единиц упомянутой техники от Германии и еще пять – от Нидерландов.
11 мая 2022 года украинские военные начали обучение по использованию гаубиц Panzerhaubitze 2000 в Германии
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