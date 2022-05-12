Киеву сказали, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от немецкого правительства.

На фоне полномасштабного военного вторжения Росии на территорию независимой Украины процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за недоразумения между правительствами стран.

Об этом сообщает Welt. Как пишет издание, речь идет о зенитных самоходных установках Gepard.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не сообщила украинскому правительству, что ему придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Вместо этого Киеву сказали, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от немецкого правительства, отмечает Welt.

Через день после объявления о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это "контракт между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение. Точной даты, когда Киеву предоставят Gepard, пока нет.

Война и помощь Германии:

26 апреля правительство Германии заявило о планах разрешить поставки Украине зенитных установок Gepard.

Два дня спустя на фоне критики в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно неоднозначной позиции Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Киеву.

Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.

В начале мая в СМИ появилась информация, что Германия передаст Украине PzH 2000 со складов Бундесвера.

Спустя несколько дней эту информацию официально подтвердили. Наша страна получит семь единиц упомянутой техники от Германии и еще пять – от Нидерландов.

11 мая 2022 года украинские военные начали обучение по использованию гаубиц Panzerhaubitze 2000 в Германии

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