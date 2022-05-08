8 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 6 атак врага.

На Донбассе украинские защитники за сутки уничтожили 20 вражеских танков и еще почти 40 единиц другой вражеской техники.

Об этом говорится в сообщении о ситуации на Донецком и Луганском направлениях, обнародованном на странице Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Украинские защитники уничтожили 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника, в том числе один топливозаправщик. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - отмечено в сообщении.

Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 71 вражескую атаку. Уничтожили 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, 5 специальных бронированных автомобилей, 4 единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик). Подразделениями ПВО сбито 2 самолета, один вертолет, одна крылатая ракета и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать нашествие агрессора.

Ранее военный эксперт сообщил, что ВСУ пошли в контрнаступление еще по одному направлению.

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