Воздушные силы сбили 8 целей противника, а Сухопутные силы - две вражеские цели.

Воздушные и сухопутные силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили семь беспилотников и три крылатые ракеты российских захватчиков.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"8 мая противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поражено 5 беспилотных летательных аппаратов: четыре "Орлан-10", один "Форпост", и три крылатые ракеты. Еще два "Орлан-10" уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

В частности, всего за сутки поражено 10 воздушных целей. Среди них: семь БпЛА (ОТР) и три крылатые ракеты.

"Ударная авиация Воздушных Сил наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности осуществлять наступательные действия на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, на Донбассе украинские защитники за сутки уничтожили 20 вражеских танков и еще почти 40 единиц другой вражеской техники.

Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 71 вражескую атаку. Уничтожили 67 танков, 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО), 110 единиц боевой бронированной техники, 5 специальных бронированных автомобилей, 4 единицы специальной инженерной и 39 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик). Подразделениями ПВО сбито 2 самолета, один вертолет, одна крылатая ракета и 33 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

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