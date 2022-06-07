Им предлагают материальную помощь в сумме 10 тысяч рублей.

На оккупированной части Херсонской области паспорта Российской Федерации еще никому не выдавали.

Об этом рассказал советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, сообщает Радио Свобода.

"То, что собирают заявки, и то, что собирают идентификационные данные о людях, которые остались на оккупированной Херсонщине, это – правда. То, что предлагают материальную помощь – 10 тысяч рублей в обмен на паспортные данные – это правда", – отметил он.

По словам Хланя, мобильную связь и интернет на оккупированных территориях области войска Российской Федерации выключили именно для сбора паспортных данных людей, потому что "оккупант предлагает российскую сим-карту в обмен на данные паспорта".

"Но когда оказалось, что пополнить эту карту невозможно, произошел определенный спад (спроса на них - УНИАН) и люди перестали брать их и, соответственно, давать свои паспортные данные", – добавил советник председателя Херсонской областной военной администрации.

Напомним, что ранее украинские военнослужащие рассказали, как ведут себя напуганные российские оккупанты на Херсонщине.

Как сообщал УНИАН, на севере Херсонской области Вооруженные силы Украины уже освободили от оккупантов двадцать населенных пунктов.

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