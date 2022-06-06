Телеведущая поделилась, что, как и многие коллеги, пыталась достучаться до российских звезды в первые дни после начала полномасштабной войны.

Телезвезда Екатерина Осадчая сказала, что российских звезд родом из Украины, которые умалчивают войну, нужно лишать украинского гражданства. Такое мнение она озвучила в интервью "КП в Україні".

"Я действительно считаю, что за такое молчание людей с украинскими паспортами нужно лишить украинского гражданства. Если публичные люди молчат о том, что в Украине Россия развязала войну и убивает украинцев, это значит, что они поддерживают российский режим. То есть, эти люди поддерживают войну. То есть они - не украинцы, они недостойны быть украинцами", - сказала Осадчая.

Звезда канала 1+1 привела в пример одесситку Регину Тодоренко, которая продолжала цинично молчать, даже когда по ее родному городу произошел авиаудар и погиб младенец.

"Многие переписывалось с Региной Тодоренко. Она ничего не написала, почему молчит. Я так поняла, что у нее свои причины, почему так. То, что она беременна, довольно слабый аргумент, когда убивают твой народ", - добавила Осадчая.

Также Екатерина назвала "предательством высшего сорта" поступок Повалий. Она на 9 мая исполнила в Кремле "Пісню про рушник".

"Таисия Повалий вообще в первых рядах. Ей я не писала, потому что писать человеку, выступающему в кремле на 9 мая, - это вообще бессмысленно. Это уже предательство самого высокого сорта. Даже представить не могу, что в голове у человека, так поступающего?!", - сказала супруга Юрия Горбунова.

Напомним, Осадчая трогательно поздравила папу с днем рождения и показала теплое семейное фото.

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