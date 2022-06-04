Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны.

Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

Местные жители продолжают оказывать сопротивление.

"Ежедневно в областном центре появлются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки", - отмечают в командовании.

Такое поведение херсонцев пугает оккупантов.

"Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Боятся за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули до 4 самоходных пушек большой мощности типа "Пион", - сказано в сообщении.

Как писал УНИАН, в оккупированном Херсоне неизвестные предлагают платить биткоинами за фото сожженной российской техники или захватчиков, которые сейчас находятся в городе.

Также в Херсоне продолжают появляться патриотические надписи и украинские флаги. "Херсон - это Украина", "Верь ВСУ", "Слава Украине" - такими лозунгами местные жители продолжают бороться с рашистами.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил - юг нашей страны обязательно будет освобожден. По его словам, "это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года".

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