В результате обстрела погиб уроженец Полтавщины, сержант Георгий Халиков.

Сегодня в результате обстрела российскими наемниками в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный - уроженец Полтавской области Георгий Халиков.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) на своей странице в Facebook.

"26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович", - говорится в сообщении.

В ТЦК выражают соболезнования родным и близким, а также жителям родной Шишацкой общины погибшего защитника Украины.

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Как сообщал УНИАН, 26 октября на Донбассе российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате один украинский воин погиб, еще один ранен.

Ранее, 25 октября, на Донбассе на вражеском неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный. Еще один военный получил огнестрельное ранение. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

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Автор: Тамара Отовская