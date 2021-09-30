Украинский военный получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Украинским военным, которого сегодня на Донбассе убили российско-оккупационные войска, оказался уроженец Днепропетровщины Алексей Стрижак.

Об этом сообщает Зеленодольская городская территориальная община (Днепропетровская область) на странице в Facebook.

"30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою Родину, погиб наш земляк – военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения. Сердце Алексея остановилось. Но Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним!", - говорится в сообщении.

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В Зеленодольской ГТО выразили соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины и отметили, что прощание с военным состоится 2 октября в 11:30 на площади у ДК "Юбилейный".

Как отмечается в сюжете ТСН, Стрижак был убит в результате прицельного вражеского обстрела сегодня утром, когда пророссийские наемники со стороны оккупированной Ясиноватой обстреляли из артиллерии позиции украинских бойцов в районе села Каменка. Военный получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

По словам военных, между Нью-Йорком и Авдеевкой "работали" несколько вражеских пушек. В направлении украинской линии обороны, начиная с двух часов ночи и до восьми утра российские оккупанты выпустили около сотни тяжелых артиллерийских боеприпасов различного калибра.

"То, что стреляли хорошо обученные российские специалисты, украинские военные не сомневаются. Кучность воронок - красноречивое тому свидетельство. И били оккупанты в несколько волн. Заключительный обстрел состоялся уже утром", - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня один раз применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате вражеских обстрелов погиб украинский боец.

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Автор: Александр Топчий