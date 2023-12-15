Очередную партии дронов от "Метинвеста" получили спецназовцы СБУ.

Группа "Метинвест" от имени "Стального фронта Рината Ахметова" передала два пикапа и пять дронов DJI Mavic 3 воинской части Р9025 Службы безопасности Украины. Общее количество БПЛа от милитарной инициативы превысило 5 тысяч.

Спецназовцы СБУ известны на передовой ювелирной работой операторов дронов. Только за последние две недели их специалисты поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта россиян. Чтобы пополнить запасы техники украинских бойцов, "Стальной фронт" в очередной раз привез им авто – два пикапа – и пять дронов. Их общая стоимость – 1,6 млн гривень, сообщила пресс-служба компании.

"С "мавиками" мы сдружились уже давно. Мы используем их очень часто, и потребность в них вопиющая. Они идеальны в соотношении цена-качество, у них хорошие тепловизионные камеры", – объясняет представитель СБУ с позывным "Наум".

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Руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз рассказывает, что именно дроны Mavic одни из самых востребованных на фронте. Покупают и передают их на передовую постоянно. Общее же количество различных видов "птичек", которое передали защитникам Украины с начала большой войны, уже превысило 5 тысяч.

"На сегодня "Стальной фронт Рината Ахметова" передал более 5000 БПЛа различных моделей. Это не только "мавики", но и "Валькирии", и "Лелеки", и "Фурии", и более сложные комплексы. На следующий год мы будем только увеличивать помощь, и количество дронов будет измеряться тысячами", – заявил Водовиз.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" Ахметова направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривень. Из этой суммы более 2,8 млрд грн – помощь бойцам в рамках "Стального фронта". В целом сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам, превысила 6,7 млрд грн.