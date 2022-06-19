Боец ССО рассказал о тактике россиян – они преимуществом снарядов забрасывают всю территорию, не разбираюсь, там украинские войска, или гражданские.

Командование Сил специальных операций обнародовало в соцсетях видео о работе боевых групп на окраинах Северодонецка на Луганщине, где ожесточенные бои идут уже не просто за улицу, а за каждый дом.

"Враг преимуществом снарядов забрасывает всю территорию, не важно, там наши войска, или гражданские люди, враг не разбирает", – рассказывают защитники о тактике оккупантов. В это время за кадром слышны взрывы.

"Все, что у них есть, они применяют на этих участках, и стирают с лица земли населенные пункты. После этого они продвигаются. Артиллерия чередуется с продвижением. Но на данном участке они продвинуться не могут, потому что Вооруженные силы держат удар и враг понесет большие потери", – добавляют наши бойцы.

Военнослужащие рассказали, что перед их спецподразделением стоит задача разведки, доразведки, наведения артиллерии, чтобы поражать противника, и чтобы он нес большие потери.

"Понимаете, если человек профессионал, то солдатам не нужно героизма, они свою задачу выполняют [...] Мы все, как одна семья, – подытожил наш защитник.

Ранее Гайдай заявлял, что ситуация на Луганщиче остается стабильно тяжелой, потому что сейчас оккупанты бросили все резервы на два направления и пытаются перерезать и контролировать трассу Лисичанск – Бахмут.

Относительно Северодонецка, российские войска контролируют более 70% города. В самом городе идут ожесточенные уличные бои, однако, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, оккупанты не контролируют город полностью.

На днях британская разведка сообщала, что РФ депортирует население Северодонецка через "гуманитарные" коридоры. Украинцев вывозят вглубь временно оккупированной территории.

Вас также могут заинтересовать новости: