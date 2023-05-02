По данным Вашингтона, потери РФ за зиму достигли 100 тысяч военных, из которых 20 тысяч были убиты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не располагает достоверными сведениями о потерях России в Украине.

На просьбу пропагандистов прокомментировать заявление представителя Белого дома о том, что за последние пять месяцев в Украине погибли 20 тысяч российских военных, Песков ответил: "Как абсолютно взятые с потолка".

"У Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, и так к этому и нужно относиться", - заявил Песков.

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Пресс-секретарь Путина добавил, что в этом вопросе "нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны России".

При этом Кремль не озвучил актуальные данные МО Шойгу о российских потерях в Украине. Последний раз Минобороны РФ сообщало о российских потерях в сентябре 2022 года.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что, по данным Вашингтона, "потери РФ за зиму достигли 100 тысяч военных, из которых 20 тысяч были убиты".

Еще в январе 2023 года Институт изучения войны писал, что РФ менее чем за год войны в Украине потеряла солдат почти столько же, сколько США - за восемь лет во Вьетнаме. Тогда западная разведка оценивала российские потери в 188 тысяч человек, что предполагает возможную ликвидацию 47 тысяч россиян менее чем за год.

По подсчетам разведки Великобритании за февраль, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.

Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Согласно свежей информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения подтверждена ликвидация уже 191 420 оккупантов.

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