Российские потери в Украине пока близки к общему числу погибших США во Вьетнамской войне.

Россия менее чем за год войны в Украине потеряла солдат почти столько же, сколько США - за восемь лет во Вьетнаме.

Как подсчитали аналитики из Института изучения войны, ссылаясь на данные американской разведки в The Sun, общие потери российских военных в Украине оценивают в 188 тысяч человек по состоянию на 20 января, что предполагает возможную ликвидацию 47 тысяч россиян менее чем за год.

"Историческое соотношение раненых и убитых на войне составляет 3:1, что указывает на то, что российские потери в Украине сейчас близки к общему числу погибших США во Вьетнамской войне", - говорится в отчете Института.

Аналитики ссылаются на данные Национального архива США, согласно которым число погибших во Вьетнамской войне составило примерно 58 тысяч человек за восемь лет боев.

За девять лет Афганской войны СССР положил жизни, по официальным данным, 15 тысяч солдат. "Это порог, который, по оценке минобороны Британии, потери России преодолели еще в мае 2022 года лишь после трех месяцев боевых действий", - отмечают эксперты.

Потери России в Украине – актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 20 января защитники "откобзонили" еще 860 захватчиков, таким образом потери РФ выросли до 120 160 "двухсотых".

Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.

А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".

В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.

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