В настоящее время продолжаются ожесточенные бои на Донбассе.

США ожидают новых заявлений о поставках Украине оружия во время ключевой встречи Контактной группы по оборонной поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3") в Брюсселе.

Об этом CNN сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Чиновник не стал уточнять, какие страны объявят о новых пакетах безопасности или что будут включать в себя эти поставки, но отметил, что США "очень тесно сотрудничают" с другими странами, чтобы выяснить, что нужно вооруженным силам Украины, а затем найти эти системы для отправки.

Также он не сказал, будут ли у США анонсировать новый пакет, но добавил, что администрация Байдена уже работает над следующим пакетом.

По словам представителя Пентагона, у США и их союзников есть значительное количество техники, которую можно отправить в Украину.

"Мы далеко не исчерпали ресурс и многостороннюю помощь в обеспечении безопасности для этой битвы на территории Украины", — сказал чиновник.

Вместе с тем американцы не видят ослабления боевого духа украинцев несмотря на усиление боев на востоке Украины.

Вашингтон подтвердил, что большая часть высокотехнологичного российского оборудования уже уничтожена.

Как писал УНИАН, третья встреча Контактной группы поддержки Украины пройдет в Брюсселе 15 июня. Председательствовать будет лично глава Пентагона Ллойд Остин.

Последнее время украинские официальные лица высказывают все больше недовольства задержками поставок со стороны западных стран тяжелого вооружения для ВСУ.

Ранее министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина проходит через критическую фазу войны.

В настоящее время продолжаются ожесточенные бои на Донбассе. Враг сконцентрировал все усилия на захвате Северодонецка.

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