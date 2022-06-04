На встрече будет обсуждаться полномасштабное вторжение России в Украину.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин подтвердил проведение встречи Контактной группы по оборонной поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3") в Брюсселе.

Об этом Остин сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, Остин написал, что начиная с 7 июня, он отправится в международную поездку в несколько стран с целью содействия продвижению ряда ключевых американских оборонных приоритетов и партнерств во всем мире. Его путешествие предполагает визиты в Сингапур, Таиланд и Бельгию.

"Я отправлюсь в Брюссель (Бельгия) для организации следующей личной встречи контактной группы по обороне Украины. Там будут лидеры в области обороны буквально со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине на фоне неспровоцированного вторжения России", - отметил Остин.

Также в Брюсселе он примет участие в заседании министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО), на котором будут обсуждены заявки Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс и состоится диалог о реагирования на вторжение России в Украину.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой было начато коллективную группу поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные нужды украинской армии.

23 мая по итогам встречи в формате "Рамштайн-2", которая состоялась в онлайн-формате, Остин заявил, что страны обязались предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, реактивные системы, танки и боеприпасы.

Остин будет лично председательствовать на третьей встрече Контактной группы поддержки Украины в Брюсселе 15 июня на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО.

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