США готовы предоставить Украине западные или американские системы, однако для этого необходимо вывести из зоны боевых действий часть украинских военных, чтобы обучить их пользованию оружием нового образца.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины ВСУ по-прежнему используют вооружение, оставшееся со времен СССР.

Об этом сказал представитель Белого дома Джон Кирби. В то же время он отметил, что у Украины есть необходимость в более дальнобойном оружии.

"В самые первые недели войны был значительный и, я думаю, правильный акцент на том, чтобы Украина получала системы, на которых ее военные были обучены, знали, как их использовать, уже имели их на вооружении – бывшее советское оборудование. В этом по-прежнему есть необходимость. Я имею в виду, что они до сих пор используют эти системы", – рассказал Кирби.

По его словам, США готовы предоставить Украине другие западные или американские системы, однако для этого необходимо вывести из боевых действий часть украинских военных, чтобы обучить их пользованию оружием нового образца.

"Мы хотим убедиться, что соблюдаем здесь правильный баланс: что они получают системы, к которым они привыкли, а также системы, которые им нужны, без лишнего снижения их боевой готовности в полевых условиях", – пояснил Кирби.

Война в Украине и позиция Джонсона:

25 июня 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вопрос поддержки Украины среди принципиальных вопросов, которые бы он рассматривал как причину вероятной отставки.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которая не отвечает ее интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и станут "долгосрочной экономической катастрофой".

26 июня появилась информация о том, что Джонсон намерен организовать встречу Зеленского с королевой Елизаветой II.

26 июня появилась информация о том, что британский премьер Борис Джонсон заявил о том, что намерен призвать Францию ​​и Германию оказать больше военной поддержки Украине.

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