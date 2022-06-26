На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет предложить президенту Зеленскому визит в Великобританию.
Визит может состояться в октябре. Об этом сообщает The Sunday Times.
Как пишет издание, Джонсон намерен предложить Зеленскому полноценный государственный визит в Британию, включая аудиенцию с королевой Елизаветой II.
Визит должен совпасть с участием в конференции Консервативной партии в Бирмингеме в октябре.
Штаб-квартира консервативной кампании одобрила данную идею.
Война в Украине и позиция Джонсона:
25 июня 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вопрос поддержки Украины среди принципиальных вопросов, которые бы он рассматривал как причину вероятной отставки.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которая не отвечает ее интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.
Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и станут "долгосрочной экономической катастрофой".
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