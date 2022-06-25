Джонсон опасается, что Украину заставят заключить "плохой мир".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которая не отвечает ее интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.

Об этом сообщает Reuters. Однако победа Путина станет "долгосрочной экономической катастрофой".

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости... и поэтому давление будет расти, чтобы побудить - может быть, принудить украинцев к плохому миру", - сказал он.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и "долгосрочной экономической катастрофой".

Ранее британская разведка сообщала о намерениях России перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

Премьер Британии Борис Джонсон также заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление россиян затормозится из-за истощения ресурсов. В то же время он предупредил британцев, что нужно "приготовиться к долгой войне".

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