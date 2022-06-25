Британский премьер считает поддержку Украины принципиальной.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вопрос поддержки Украины среди принципиальных вопросов, которые бы он рассматривал как причину вероятной отставки.

Об этом он рассказал в радиоэфире BBC.

Джонсон считает, что лидерство тесно связано с моралью, а также отметил, что поражение в поддержке Украине могло бы стать причиной его решения об отставке.

"Конечно, я думаю, что это (о морали). Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилось слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа является слишком большой с точки зрения инфляции, экономического вреда, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы пошел", – сказал Джонсон.

При этом британский премьер отметил, что пока "не видит" подобной ситуации.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которая не отвечает ее интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и "долгосрочной экономической катастрофой".

Вас также могут заинтересовать новости: