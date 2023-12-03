Противники попали в многоэтажный дом и две больницы.

Российские захватчики ударили по центру Херсона, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко и глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. В частности, армия РФ ударила по Центральному району Херсона с временно оккупированной части левого берега.

"По предварительной информации, в результате попадания в многоэтажный дом один человек погиб", - отметил Мрочко. В то же время, по обновленной информации, три человека были ранены. Им оказывается медицинская помощь.

Видео дня

Как отметил Прокудин, оккупанты ударили по двум больницам Херсона. "Повреждены здания медучреждений. По предварительной информации, жертв нет", - сообщил Прокудин.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Ранее Александр Прокудин сообщал, что за минувшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 397 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА. В частности, по городу Херсон враг выпустил 27 снарядов. Вчера, 2 декабря, из-за российской агрессии 1 человек получил ранение.

Стоит отметить, что противники уже много раз били по Херсонской области и областному центру. В результате вражеских обстрелов есть много жертв, разрушений и пострадавших. В частности, 30 ноября стало известно, что в результате обстрелов со стороны врага погибли три человека.

Вас также могут заинтересовать новости: