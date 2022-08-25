Вашингтон все еще медлит с передачей украинским военным боевых самолетов.

Передача Украине истребителей займет годы.

Об этом рассказал представитель Пентагона, цитирует американская журналистка Кейтлин Дорнбос.

Так в Минобороны США ответили на вопрос, почему Вашингтон все еще медлит с передачей украинским военным боевых самолетов.

В Пентагоне добавили, что проще помочь Украине переоборудовать имеющуюся технику.

"Нужно обеспечить, чтобы Украина могла использовать существующую авиацию для достижения эффекта в текущем конфликте", - сформулировали в МО США.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.

В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.

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