Передача Украине истребителей займет годы.
Об этом рассказал представитель Пентагона, цитирует американская журналистка Кейтлин Дорнбос.
Так в Минобороны США ответили на вопрос, почему Вашингтон все еще медлит с передачей украинским военным боевых самолетов.
В Пентагоне добавили, что проще помочь Украине переоборудовать имеющуюся технику.
"Нужно обеспечить, чтобы Украина могла использовать существующую авиацию для достижения эффекта в текущем конфликте", - сформулировали в МО США.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.
В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.