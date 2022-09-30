Выступая, сенаторы подчеркивали, что Россия должна отвечать за все нарушения законов, допущенные ее армией в Украине.

Если Россия продолжит угрозы в адрес Украины и применит ядерное оружие, США воспримут это как нападение на НАТО.

Об этом американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил на заседании Судебного комитета США, пишет Dikgazete.

Заседание комитета называлось "От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечности". Выступая, сенаторы подчеркивали, что Россия должна отвечать за все нарушения законов, допущенные ее армией в Украине.

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"Если Путин продолжит свои угрозы и применит ядерное оружие, мы будем считать это крупномасштабным нападением на НАТО. Радиация затрагивает не только Украину, но и всю Европу", – сказал Грэм.

По его словам, РФ использует ядерное оружие для шантажа. И НАТО должно дать четкий сигнал Москве, каким будет ответ.

"Если мы не донесем это сообщение, мы совершим огромную ошибку в отношении Путина и таких тиранов, как он", – отметил Грэм.

Угрозы России использовать ядерное оружие: главное

Путин пригрозил всему миру ядерным оружием 21 сентября.

США предупредили страну-агрессора о последствиях. "Если Россия пересечет эту черту, последствия для нее будут катастрофическими", - заявили в Белом доме.

Бывший президент России Медведев уверен, что НАТО ничего не сделает, если РФ ударит по Украине ядерным оружием.

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