7,8 млрд. долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд – на прямую бюджетную поддержку Украины.

Сенат Соединенных Штатов Америки (Верхняя палата Конгресса) поддержал выделение Украине 12,4 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 млрд долларов", - написал он.

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"Предполагается, что 7,8 млрд долларов будет выделено на оборонные нужды, а 4,5 млрд – на прямую бюджетную поддержку Украины", - подчеркнул Ермак.

Председатель Юридического комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что дополнительная помощь для Украины, предусмотрена законопроєктом с $12 миллиардов для Украины, также содержит финансирования, которое "поможет украинцам пережить оставшуюся часть года, не выключать свет и оплачивать счета".

Финансовая помощь США для Украины: что известно

19 мая сенат Соединенных Штатов Америки окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

Пакет был одобрен большинством голосов и отправлен на подпись президенту США.

21 мая Джо Байден подписал его.

21 сентября президент США сообщил, что США выделили на помощь Украине уже более 25 млрд долларов.