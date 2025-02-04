Предварительно известно, что россияне ударили по городу "Искандером".

Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Изюм Харьковской области возросло до 55, среди них - трое детей. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Количество пострадавших в результате обстрела Изюма возросло до 55. Среди них - мальчик 6 лет, девочки 14 и 16 лет. Девушка 14 лет - в тяжелом состоянии. Мальчик и 16-летняя девушка - в состоянии средней тяжести", - рассказал чиновник.

По его информации, большинство пострадавших - работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.

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Синегубов проинформировал, что ракетный удар нанесен, предварительно "Искандером". Среди пятерых погибших - 44-летний и 69-летний мужчины, две женщины и еще один мужчина, данные которых устанавливаются.

Позже он добавил, что погибшим женщинам было по 18 и 19 лет, одна из них была беременной.

По словам главы ОВА, частично разрушено админздание Изюмского городского совета, повреждено административное здание и остекление окон трех жилых многоквартирных домов.

Представитель Управления ГСЧС в Харьковской облсти Евгений Василенко в эфире День.LIVE сообщил, что пятый погибший, которого достали из-под завалов на первом этаже, был работником админздания в Изюме.

Он отметил, что попадание было в пятиэтажное административное здание, в результате чего оно частично разрушено. Также повреждены другие сооружения рядом.

Ракетный удар по Изюму

Сегодня, 4 февраля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Изюму Харьковской области, попав по админзданию в центре города, разрушениям подверглись жилые дома. В результате атаки погибли пять человек, более 40 обратились за медицинской помощью.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщал о повреждении 170 квартир.

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