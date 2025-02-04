Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Изюму на Харьковщине, пять человек погибли, пострадали 20 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.
Обновлено 13.20. По его словам, количество пострадавших увеличилось до пяти – спасатели деблокировали еще одно тело.
"Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли. На эту минуту 17 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинское учреждение", - отметил он.
По словам главы ОГА, сейчас на месте работают все экстренные службы.
Впоследствии Синегубов добавил, что враг ударил по центральной части города, и количество пострадавших увеличилось до 20 человек.
"Еще 1 человек находится под завалами. Ликвидация последствий продолжается. Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом", - написал он.
Позже Синегубов сообщил детали:
"Россияне попали в админздание. Повреждены еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома. Никакого военного объекта в этом месте нет".
По его словам, в Изюме госпитализировали 24 человека: среди них – девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние – среднее.
Удары РФ по Украине
Как сообщал УНИАН, 1 февраля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Под ударами оказались Полтава, Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области.
Аналитик, авиаэксперт Константин Криволап отметил, что у российских оккупантов существенно уменьшилось количество ракет, это свидетельствует о том, что санкции все же действуют. По его словам, уменьшение количества ракет в новых атаках свидетельствует об эффекте санкций.
"Существенно уменьшено количество ракет. Мы привыкли, что нас пытаются убить серьезным количеством вооружения. Они убивают, но средств у них стало меньше. Похоже на то, что санкции все же действуют. И россияне ракеты Х-101, которые являются наиболее современными и точными, берегут", - отметил эксперт.