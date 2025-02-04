По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету.

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Изюму на Харьковщине, пять человек погибли, пострадали 20 человек. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

Обновлено 13.20. По его словам, количество пострадавших увеличилось до пяти – спасатели деблокировали еще одно тело.

"Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли. На эту минуту 17 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинское учреждение", - отметил он.

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По словам главы ОГА, сейчас на месте работают все экстренные службы.

Впоследствии Синегубов добавил, что враг ударил по центральной части города, и количество пострадавших увеличилось до 20 человек.

"Еще 1 человек находится под завалами. Ликвидация последствий продолжается. Частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом", - написал он.

Позже Синегубов сообщил детали:

"Россияне попали в админздание. Повреждены еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома. Никакого военного объекта в этом месте нет".

По его словам, в Изюме госпитализировали 24 человека: среди них – девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние – среднее.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 1 февраля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Под ударами оказались Полтава, Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области.

Аналитик, авиаэксперт Константин Криволап отметил, что у российских оккупантов существенно уменьшилось количество ракет, это свидетельствует о том, что санкции все же действуют. По его словам, уменьшение количества ракет в новых атаках свидетельствует об эффекте санкций.

"Существенно уменьшено количество ракет. Мы привыкли, что нас пытаются убить серьезным количеством вооружения. Они убивают, но средств у них стало меньше. Похоже на то, что санкции все же действуют. И россияне ракеты Х-101, которые являются наиболее современными и точными, берегут", - отметил эксперт.

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