Рыженко отметил, что россияне могут перебрасывать корабли с Балтики и Каспия.

Российские захватчики еще имеют возможность строить новые корабли, однако на эти процессы очень серьезно влияют санкции. Об этом сказал капитан 1 ранга запаса ВМС Андрей Рыженко.

"Что касается новых кораблей – это возможно. В Керчи работает завод "Залив", который строит корветы типа "Каракурт", один из которых мы серьезно поразили ракетным ударом. Фактически новый корабль получил серьезные повреждения. Я думаю, минимум полтора-два года будет ремонтироваться, если вообще его будут ремонтировать", – пояснил он в эфире телеканала "Мы Украина".

По словам Рыженко, один такой корабль уже построен и находится в Севастополе с ракетами "Калибр", и строятся другие. Кроме того, в Керчи оккупанты строят два больших десантных корабля по типу французских "Мистраль".

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При этом он отметил, что россияне могут перебрасывать корабли с Балтики и Каспия, там у врага большое количество судов. Но таким образом противник может получить только корабли класса "до корветов включительно".

Ситуация с кораблями РФ: это стоит знать

По состоянию на середину марта 2024 года Украина сумела вывести из строя примерно 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ. ISW писало, что оккупанты пытаются защитить свои корабли.

О том, что россияне ищут пути, как уберечь свой флот, говорили и в Главном управлении разведки. Представитель ГУР Андрей Юсов отмечал, что враг, в частности, передислоцирует часть инфраструктуры из оккупированного Крыма в другие порты.

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