Украинские удары вывели из строя примерно 33% боевых кораблей ЧФ

Минобороны России дало понять, что хочет защитить Черноморский флот от украинских ударов. Смена его командующего, вероятно, является частью этих усилий.

Как сообщает Институт изучения войны, позиция министра обороны России Сергея Шойгу по "защите" Черноморского флота создает условия, чтобы он мог либо приписать себе заслуги в случае успеха, либо обвинить других командиров в случае провала.

По словам аналитиков, удары ВСУ в Черном море заставили Россию передислоцировать большинство своих военно-морских средств с главной базы в Севастополе на меньшие и с меньшими возможностями, такие как Новороссийск.

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Центр стратегических коммуникаций ВСУ отмечал, что украинские удары вывели из строя примерно 33% боевых кораблей ЧФ по состоянию на начало февраля 2024 года. Речь идет о 24 кораблях и одной подводной лодке.

В ISW добавляют, что Шойгу посетил командный пункт ЧФ в оккупированном Севастополе в Крыму, чтобы заслушать доклад об украинских операциях и эффективности ЧФ.

По словам российского министра ЧФ должен проводить ежедневные учения по отражению ударов и установить дополнительное вооружение, в частности, крупнокалиберные системы и пулеметы. При этом аналитики не могут подтвердить, что командующим стал вице-адмирал Сергей Пинчук вместо адмирала Виктора Соколова.

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Как сообщали в ВМС, сейчас РФ пытается найти варианты для защиты своих кораблей от украинских ударов. В частности, именно с этим связана и смена командования Черноморским флотом.

WSJ писал, что победа над флотом РФ позволила Украине преодолеть коллапс зернового экспорта.

По данным аналитиков, количество поврежденных ВСУ российских кораблей, в том числе и тех, что сейчас находятся на ремонте, на самом деле больше, а на ходу у оккупантов только пять больших десантных кораблей (БДК).

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