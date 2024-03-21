После уничтожения российского корабля "Сергей Котов" РФ не выводит свой флот в Черное море.

Российское военное руководство ищет пути для спасения Черноморского флота. В частности, они передислоцируют часть инфраструктуры из оккупированного Крыма в другие порты. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, передислокация ЧФ РФ в Новороссийск продолжается, хотя россияне и не могут совсем оставить временно оккупированный Крым без инфраструктуры, в том числе и военно-морских сил.

"Ведь это фактически будет бегство. Но в Новороссийск и штабная, и судовая инфраструктура активно перебрасывается. Уже несколько недель, после успешной операции, мы их в море не видим. Они пытаются менять тактику, искать какие-то новые инструменты защиты. Но и украинские Силы обороны не будут ждать, а будут действовать и в дальнейшем", - пообещал Юсов.

На вопрос, планируют ли Силы обороны проводить и другие операции против флота РФ, он ответил утвердительно.

"Будут точно, можно в этом не сомневаться. Другое дело в том, что для того, чтобы провести такую операцию, враг должен выйти в море. Но работа будет продолжена. И она не обязательно будет повторением предыдущих операций, это будут новые шаги, комбинированные. И в воздухе, и на море и на суше", - подчеркнул спикер.

Кроме того, Юсов прокомментировал вопрос возможной подготовки РФ к новому наступлению с территории Беларуси. По его словам, стратегически ситуация пока не изменилась.

"Враг пытается время от времени проводить ИПСО о новых угрозах с этого направления. Но Украина отслеживает ситуацию. Наши партнеры предоставляют всю необходимую информацию, готовимся к возможным рискам. В том числе и в аспекте укрепления границы с украинской стороны", - пояснил Юсов.

Уничтожение российского флота: что известно

В ночь на 5 марта крымские паблики сообщали о взрывах неподалеку от полуострова. Впоследствии в ГУР раскрыли важные детали удара. Целью атак морских дронов стал патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Позже аналитик рассказал, скоро ли иссякнет Черноморский флот России. По словам военно-морского эксперта Владимира Заблоцкого, оккупанты продолжают строить корабли, в том числе и на заводах во временно оккупированном Крыму.

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