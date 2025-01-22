Украина систематически и продуманно уже два года ведет с РФ войну "на тысячу порезов" и наконец заметны существенные результаты.

Резкое увеличение ударов по объектам в РФ не связано с вступлением в должность нового президента США Дональда Трампа, просто идет спланированная еще 2 года назад работа по уничтожению сил врага.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью на Radio NV, опровергая сообщения, что это "привет Дональду Трампу, чтобы показать, что Украина не собирается складывать лапки".

"Вызывают грусть те тыловые люди, которые пытаются привязать или к Трампу, или еще есть развлечение привязывать к каким-то историческим датам. Люди, примите факт, что идет война. И у войны есть своя, чисто военная логика, которая базируется на том, как победить и уничтожить врага. А некоторые сидят в вымышленном мире и лепят между собой сложные конструкции "что является сигналом Трампу", что является сигналом еще кому-то. А тем временем другие люди в совершенно другом - реальном мире воюют", - подчеркнул Дикий.

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Он отметил, что сейчас идет систематическая работа по уничтожению врага по принципу "тысячи порезов", от которых враг "истечет кровью и сдохнет".

"Вот именно то, что мы систематически, вне всякого: Трамп - не Трамп, 20 января - не 20 января, абсолютно продуманно делаем уже два года. Мы ведем с Россией войну именно "на тысячу порезов"... Еще два года назад, когда мы только разворачивали производство наших ударных БПЛА, когда был запрет действовать западным оружием по российской территории, мы уже составляли списки российских заводов, приоритетность - в какой они нас интересуют", - сказал Дикий.

По его словам, наконец в последнее время стали заметны "очень существенные" результаты этой работы.

Удары по РФ

Генштаб ВСУ и СБУ регулярно сообщают о результатах успешных атак на военные объекты, оборонные предприятия, а также нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ. Прилеты фиксируются в Саратосвской, Воронежской, Курской и других областях России.

Ранее Дикий отмечал, что удары Украины по военным объектам РФ уже оказывают влияние на способности страны-оккупанта вести войну.

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