Главнокомандующий ВСУ объяснил на конкретном примере, как это помогает ВСУ.

Удары Вооруженных сил Украины беспилотниками и ракетами по целям на территории России напрямую влияют на боевых возможности оккупантов, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что за несколько месяцев практически в два раза уменьшились "нормы расхода" артиллерийских боеприпасов у ВС РФ.

"Уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились фактически вдвое. Яркий пример. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч в сутки, то сейчас - значительно меньше", - ответил Сырский в интервью в эфире телемарафона.

Что известно об ударах ВСУ вглубь России

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ наносят удары исключительно по российской военной инфраструктуре, уменьшая возможности оккупантов на поле боя.

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"Это не касается жизнедеятельности мирного населения. Мы понимаем, что мирное население России является все временно мирным, потому что они или пополняют армию, или действительно в душе ненавидят Украину, но удары, которые происходят, являются исключительно по военным целям - законными, легальными", - объяснил военный эксперт.

Кроме того, недавно дроны ГУР ударили по нефтебазе в Тульской области. "По меньшей мере десять точных прилетов беспилотников произошло по нефтебазе в ночь на 18 января", - отмечается в сообщении.

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