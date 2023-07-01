По словам оппозиционного журналиста Вячеслава Мальцева, власть лидера РФ не распространяется на одну из персон Кремля: от чисток и злости Путина его защищает протекция Китая.

Российский оппозиционер и журналист Вячеслав Мальцев заявил, что вопреки ожиданиям многих, "чистки", которые организовал лидер РФ Владимир Путин в связи с бунтом Пригожина среди своего генералитета, не затронут главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Он находится "под крышей Китая", высказал уверенность Мальцев в эфире программы "Аргумент".

"Шойгу "под крышей" Китая. Если Китай его сдаст - значит угрожает, но Китай его не сдаст", - заявил он.

В ситуации "кризиса", когда, казалось бы, Шойгу почти что проиграл Путину войну в Украине и допустил бунт Пригожина, его спасает единственный "козырь" - он является самым давним агентом влияния Китая в РФ.

"С 90-х годов он работает на Китай. Он первый, кто поздравил Си Цзиньпина, приехал и тот его принял, со вступлением в высшую должность. Ни Путин, ни Медведев, именно Шойгу. Именно он прогнозировался и планировался на пост президента РФ, вместо Путина. Китай рассматривал это так: Путин и Шойгу вводят войска в Украину, получают победу, Шойгу становиться маршалом победы, ну и в конце концов сменяет Путина. Но ничего из этого не получилось", - указал Мальцев.

По его словам, в связи с этим Китай сделал дополнительную "ставку" - задействовал новых фигур, таких как Медведев и Мишустин. Китайцы понимают, что Путин может быть уничтожен в любой день, указал он.

Мальцев считает, что на данный момент, несмотря на ошибки Шойгу, глава КНР не хочет его сдавать. Ведь тогда все другие "Медведевы" и "Мишустины" поймут шаткость сотрудничества с Китаем: "Си Цзиньпину такой прецедент не нужен", - подчеркнул он.

Пригожин во время мятежа собирался захватить Шойгу

Отметим, что после неудачного бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина газета Wall Street Journal выяснила, что в период мятежа "вагнеровцы" планировали захват действующего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

Их "похищение" должно было состояться во время во время визита чиновников в Ростовскую область. План поменялся в последний момент - ФСБ РФ удалось узнать о планах Пригожина за два дня до предполагаемой операции. Это стало толчком для решения Пригожин организовать марш на Москву.

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