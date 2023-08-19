Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко убежден, что министр обороны РФ Сергей Шойгу своим заявлением приказал оккупантам молчать.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не просто так заявил, что освобождение российских военных, попавших в плен в Украине, становится приоритетом так называемой "специальной военной операции" оккупантов.

Об этом в интервью УНИАН заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, отметив при этом, что попавшие в плен оккупанты на камеру дают важные показания.

"Российские офицеры, попавшие в плен к Вооруженным Силам Украины на камеру, почти в прямом эфире делятся актуальной информацией о расположении российских войск, их текущем положении. Думаю, то, что Шойгу акцентировал обмен пленными как один из приоритетов - это сигнал тем российским офицерам, которые сейчас находятся в украинском плену, что их будут обменивать в первую очередь, чтобы они меньше делились информацией с украинской военной разведкой и с командованием Вооруженных сил Украины", - отметил эксперт.

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Он также отметил, что Шойгу дал своеобразный сигнал и тем оккупантам, которые находятся на передовой.

"С другой стороны, это сигнал российским офицерам, которые сейчас находятся на передовой (и могут попасть в плен), чтобы они не переживали, что их бросят, о них забудут. Потому что это - один из мотиваторов, когда российские военные начинают делиться информацией, которая является важной", - отметил эксперт.

По словам эксперта, таким образом российские власти попытались обратиться к российским военным, намекнув им, что их будут вытаскивать в случае попадания в плен.

"Такое заявление - это попытка обращения к офицерскому составу российских военных о том, что командование обеспокоено их судьбой, командование будет добиваться их обмена, если они будут попадать в плен. И понятно, если выяснится, что российский офицер сдал важную оперативную информацию Вооруженным силам, то возвращение на родину для него будет не очень приятным", - отметил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Последние заявления Шойгу

9 августа 2023 года Шойгу заявил, что Россия будет наращивать силы на своих западных границах, объясняя это "усилением угрозы безопасности со стороны НАТО".

15 августа 2023 года министр обороны РФ опозорился новой целью путинской "СВО" в Украине. По его словам, освобождение российских пленных - теперь главная "головная боль" для его ведомства.

В тот же день, 15 августа 2023 года, Шойгу заявил, что российская армия начнет использовать кассетные боеприпасы в ответ на поставку аналогичного оружия Украине. В своем заявлении, сделанном на Московской конференции по международной безопасности, Шойгу умудрился соврать почти в каждом предложении. Шойгу пригрозил, что Россия начнет использовать кассетные боеприпасы, которые и так все время использует.

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