Сейчас ГСЧС сворачивают палатки и отводят личный состав.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в связи с усилением обстрелов временно прекращает работу на КПВВ "Гнутово", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое".

Об этом сообщается в Telegram-канале чрезвычайников.

"В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для оказания помощи населению, размещенных в пределах КПВВ "Гнутово", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится сворачивание палаток и отвод личного состава.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17:00 сегодня, 23 февраля, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще один получил боевое травмирование.

По информации издания Newsweek, администрация американского президента Джо Байдена сообщила Владимиру Зеленскому о подготовке Россией полномасштабного вторжения в ближайшие 48 часов.

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