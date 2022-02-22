Спасатели обнародовали список советов на случай экстренных ситуаций / фото УНИАН
Украинские спасатели подготовили 10 советов для гражданского населения на случай экстренных ситуаций в Украине.
Соответствующий список Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разместила на своей официальной странице в Facebook.
Среди советов по гражданской защите:
- по возможности узнать, где размещено ближайшее укрытие и проверить состояние подвального помещения;
- проверить наличие аварийного выхода;
- сделать запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
- проверить в аптечке средства оказания медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени.
- подготовить средства пожаротушения;
- подумать об альтернативных средствах освещения помещения в случае отключения энергоснабжения;
- подготовить средства для приготовления пищи в случае отсутствия газа и электроснабжения;
- собрать самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие.
- позаботиться об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района;
- в холодное время года подумать об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.
Данные ГСЧС Украины
Ранее, как писал УНИАН, власти столицы уточнила и обновила интерактивную карту с адресами укрытий на случай чрезвычайных ситуаций для населения города Киева.