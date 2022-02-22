Среди советов - запас еды, воды, лекарств, необходимые вещи и план действий.

Украинские спасатели подготовили 10 советов для гражданского населения на случай экстренных ситуаций в Украине.

Соответствующий список Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разместила на своей официальной странице в Facebook.

Среди советов по гражданской защите:

по возможности узнать, где размещено ближайшее укрытие и проверить состояние подвального помещения;

проверить наличие аварийного выхода;

сделать запас питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;

проверить в аптечке средства оказания медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени.

подготовить средства пожаротушения;

подумать об альтернативных средствах освещения помещения в случае отключения энергоснабжения;

подготовить средства для приготовления пищи в случае отсутствия газа и электроснабжения;

собрать самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие.

позаботиться об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района;

в холодное время года подумать об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.

Ранее, как писал УНИАН, власти столицы уточнила и обновила интерактивную карту с адресами укрытий на случай чрезвычайных ситуаций для населения города Киева.

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