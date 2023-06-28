Боец рассказал о реальных потерях РФ в ходе украинского контрнаступления.

ВСУ имеют определенные успехи на Запорожском направлении, захвачены некоторые позиции оккупантов, рассказал, не вдаваясь в детали, главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус ("Магура").

В то же время Маркус подчеркнул в своих соцсетях, с какими потерями российским оккупантам приходится бежать с позиций.

"У нас вчера были сутки штурмов, мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком. Поэтому очень устали. Сейчас видосы я снимаю с п*дарских окопов. Сейчас (здесь) гора трупов, слава богу, еще не воняют. Но мы с боями будем продвигаться дальше вглубь", - сказал военный.

Также он повторил, что из-за сложной системы обороны врага это продвижение будет не таким быстрым. "Очевидно, что это будет не быстро. Потому что оборона у них здесь очень плотная, очень качественно выстроена, поэтому этап, когда здесь нам будут вонять трупы, к сожалению, скорее всего, мы застанем", - добавил Маркус.

Он пояснил, что защитникам во время штурма пришлось остаться на отбитых позициях россиян на всю ночь и раскрыл шокирующие подробности будней войска. "Траншейка узенькая и вся осыпана трупами п*даров. Очевидно, пытались как-то спать - по очереди отдыхали. Мы в буквальном смысле спали на трупах. Такого опыта я еще не имел, честно говоря... непосредственно спать на трупе. Ну что я вам скажу.. зато мягонько", - сыронизировал Маркус.

Контрнаступление ВСУ - главное на утро 28 июня

С начала июня ВСУ двинулись в контрнаступление, что подтвердил президент Владимир Зеленский. В то же время аналитики и военные отмечают, что сейчас идет разведка "слабых мест" противника и "главный удар" еще не нанесен.

Раскрыты детали новых успехов украинских сил на Бахмутском направлении по состоянию на утро 28 июня - в районах населенных пунктов Раздолевка, севернее Соледара, южнее Прасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки, Курдюмовки.

Отдельно появилась подтвержденная независимыми аналитиками информация о продвижении украинского войска на левый берег Днепра в Херсонской области. Правда, эксперты еще выясняют все детали по этому поводу.

Известно, что первые разведочные бои ВСУ на Запорожском направлении далась нашим защитникам с потерями. Речь шла, в частности, о потере 47-й бригадой первых Leopard 2 и Bradley в боях у Малой Токмачки.

Несмотря на ряд факторов, которые иногда мешают украинским силам двигаться вперед (такие как разветвленная система обороны РФ или активность вражеской авиации над линией фронта), потери российской стороны, что якобы обороняется, остаются гораздо выше.

ВСУ продолжают "выносить" оккупантов целыми группировками из дальнобойных РСЗО. Недавно было подтверждено самый смертоносный удар HIMARS за всю полномасштабную войну в районе Кременной.

По итогам прошлой недели на фронте общие потери ВСУ убитыми оказались в 8 раз ниже, чем у российской оккупационной армии, отметила ранее заместитель министра обороны Анна Маляр.

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