Маркус подчеркнул, что оккупанты в обороне несут даже большие потери, чем контратакующая сторона, то есть украинская.

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус ("Магура"), которой некоторые аналитики приписывают утраченные Leopard и Bradley в ходе боев на Запорожском направлении, записал новое обращение, в котором сравнил реальные потери украинских и российских сил. Боец в очередной раз призвал украинцев не доверять и не распространять вражескую ИПСО.

По словам Маркуса, в день, когда Россия отчитывалась о якобы более 300 убитых бойцах его бригады, 47-я на самом деле потеряла только пятерых человек. А вот у россиян потери значительно выше, однако эти данные противник традиционно умалчивает.

"Так вот, яркий пример их лжи: в первый же день, когда они заявляли, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 погибших, все - бригады нет, у нас было пять погибших. Это яркий пример того, насколько они лгут, насколько то, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью. Только за вчерашний день в Токмак они, русские, привезли с этого направления более сотни своих убитых. За последние несколько дней мы уничтожили полтора десятка их танков, два "Солнцепека", а сколько мы уничтожили их БМП...честно? Я даже не считал", - высказался военный.

Маркус подчеркнул, что оккупанты в обороне несут даже большие потери, чем контратакующая сторона, то есть украинская: "Мы в наступлении, они в обороне. И они несут потери в разы больше наших. Никто из ребят не проявляет малодушие, бойцы *башат, как львы. Я таких мужественных и достойных людей в жизни не видел. И не смейте писать ни одного кривого слова об этих людях. Они воюют в том числе и за ваше право на существование. Так что имейте уважение. Лучше помолчите, или пишите слова поддержки. Не ведите себя, как шакалы. Не добивайте людей. Людям тяжело, но они воюют. Они выгрызают, бл*ть, метр за метром".

Отдельно Маркус отметил, что как представитель командования ходит в штурмы со своими бойцами. "Никто, бл*ть, людей на мясо не пускает, ни в коем случае. Я, как представитель командования бригады, каждый день иду на штурмы вместе с людьми. Каждый, бл*ть, день. Не в командирских машинах, а в машинах непосредственно с пехотой. Я рядом с ними".

Контрнаступление ВСУ и потери Украины - что известно

По данным OSINT-аналитиков, украинская армия в ночь на 7 июня во время разведки боем возле Малой Токмачки Запорожской области потеряла не менее 4 Bradley и, по меньшей мере, один Leopard 2A4.

По мнению авторов ресурса DeepState бойцы потерпели поражение из-за аэроразведки ВС РФ, которая заранее обнаружила движение колонны защитников и навела по ней артиллерию.

В тот же день западные СМИ писали о якобы начале контрнаступления ВСУ на этом направлении, а заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники и в самом деле заставили "перейти оккупантов к активной обороне" на указанном участке.

Военный аналитик BILD Юлиан Репке без ссылок на какие-либо источники приписал потери первых западных танков бойцам 47-й бригады. На что Маркус призвал не доверять российской ИПСО.

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