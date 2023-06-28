ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях и имеют успех под Бахмутом, цитирует пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев Military Media Center.

"Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление. В то же время враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - сказал он.

Ковалев уточнил, что украинские войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Раздолевка, севернее Соледара, южнее Прасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки, Курдюмовки.

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"Имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал Андрей Ковалев.

В то же время ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Контрнаступление ВСУ - главное на утро 28 июня

Вечером 27 июня Генштаб сообщил об успехах ВСУ на направлениях Новодаровка-Приютное, Новоданиловка-Работино. Украинские защитники продолжали огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

Уже утром появилась подтвержденная независимыми аналитиками информация о продвижении украинского войска на левый берег Днепра в Херсонской области. Правда, эксперты еще выясняют все детали по этому поводу.

В то же время экспертное сообщество отмечало, что пока речь не идет о широких контрнаступательных действиях - украинские силы, похоже, разведывают оборону врага на "слабые места". По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, еще рано говорить, станет ли эта операция ВСУ поворотной в войне.

Украинские бойцы не скрывают, что разведка боем иногда дается очень дорого. Например, 47-я бригада ВСУ во время таких атак возле Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard, а в 37-й - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо взяты в плен).

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