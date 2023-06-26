В Минобороны подвели фронтовые итоги недели.

По итогам прошедшей недели на фронте общие потери ВСУ убитыми оказались в 8 раз ниже, чем у российской оккупационной армии. Об этом сообщила в своем телеграм замминистра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что в течение недели на фронте развивались параллельно как наступательные усилия ВСУ на юге и востоке, так и наступательные действия врага – на востоке.

"Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, в то же время несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Погибших за прошедшую неделю у врага в 8 раз больше, чем у нас", – сообщила Маляр.

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За неделю украинская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага, что, по словам Маляр, значительно снизило возможности врага относительно борьбы с нашей авиацией и БПЛА. Поражены 11 вражеских пунктов управления и 7 складов с боеприпасами.

"Кроме того, уничтожены сотни единиц вражеской техники, среди которых танки, вертолеты, артиллерийские системы. Например, 2 вражеских вертолета Ка-52 и один Ми-24, а также 48 из 51 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", – отметила Маляр.

Ситуация на фронте – последние новости

По данным Генштаба ВСУ, только за последние сутки потери РФ на войне в Украине составили около 950 человек убитыми. В целом же с начала вторжения агрессор потерял уже около 225 тысяч солдат. Также уничтожены тысячи единиц боевой техники различных типов.

С начала контрнаступления ВСУ освободили уже около 130 кв. км. В течение недели помимо юга украинские войска начали контрнаступательные действия на востоке – в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки и на каждом из направлений продвинулись от 1 до 2 км.

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