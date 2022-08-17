За почти полгода полномасштабной войны против Украины, России не удалось достичь почти никаких планов.

Из-за сопротивления Вооруженных сил и украинцев аппетиты страны-агрессора России постепенно угасают.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, у оккупантов нет необходимых военных возможностей, чтобы достичь своих целей.

"Учитывая сопротивление украинцев и Вооруженных сил Украины аппетиты Российской Федерации существенно уменьшились. Конечно, Путин не хочет отступать от своих намерений, ведь это его последний звездный этап увеличения территории России. На этом сосредоточены действия Путина. Но Россия не имеет необходимых для этого военных возможностей", - добавил эксперт.

Згурец отметил, что за почти полгода полномасштабной войны против Украины, России не удалось достичь почти никаких планов.

"На первом этапе полномасштабной войны России претендовала на захват Украины и смену политического режима. Уже на втором этапе Российская Федерация готовилась к расчленению Украины почти пополам. Если посмотреть на итоги почти 6 месяцев войны, ситуация для Украины выглядит более-менее прилично и спокойно", - подытожил он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, чего катастрофически боится командование армии РФ.

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