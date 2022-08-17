Эксперт сомневается, что российские солдаты готовы умирать за украинскую землю.

Командование российской армии катастрофически боится перехода в оборону.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вопрос устойчивости российской армии – огромный вопрос… Готов ли российский солдат сегодня умирать за украинский Херсон? Российское командование катастрофически боится перехода в оборону. Они понимают, что оборона для них – это смерть. Пока они наступают, захватывают и грабят, есть стимул, есть какая-то идея идти вперед… Но как только они садятся в оборону, у российской армии вообще какая-либо мотивация пропадает", – отметил он.

"Если они готовы умирать за нашу землю, значит, они будут обороняться… а если они не готовы, то они могут просто отступить. Такие примеры мы уже знаем", – добавил Жданов.

Напомним, ранее сообщалось, что российское военное командование бежит из Херсона.

Советник главы ОП Арестович заявил, что президент РФ Путин отправил на Запад "гонцов" выпрашивать перемирие с Украиной.

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