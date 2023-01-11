Опровернуто заявления "вагнеровцев" о взятии города под контроль россиян.

Украинские защитники продолжают удерживать город Соледар Бахмутского района Донецкой области. Об этом "Суспильному" заявил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Он опроверг распространенную оккупантами информацию, что Соледар находится под контролем россиян.

"Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", — сказал Череватый.

Одновременно Стратком ВСУ показал разницу между настоящими соляными шахтами Соледара и тем, что оккупанты пытаются выдать за них. На первом фото шахта в Соледаре, на втором - пещеры в районе Владимировки в Донецкой области, а на третьем - Пригожин якобы в Соледаре.

Видео дня

"Похоже на то, что место нахождения Пригожина не соответствует действительности и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать бешеные потери среди зэков. Соледар был, есть и всегда будет украинским", - отметили в Страткоме.

Бои за Соледар

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель Министра обороны Анна Маляр отметила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, а российские оккупанты несут большие потери.

Накануне, 10 января, стало известно, что ВСУ успешно ликвидировали группу российских наемников ЧВК "Вагнера", когда те выдвинулись на штурм промзоны Соледара.

В Институте изучения войны (ISW) пояснили, что даже если рашисты снимали видео в центре Соледара, то это не значит, что они установили контроль над городом.

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