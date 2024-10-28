По мнению экспертов, дополнительные 10 000 северокорейских военнослужащих могут позволить России одержать верх над украинскими силами в Курской области.

Украина готовится к нападению северокорейских солдат, прибывших на прошлой неделе в Курскую область, и, согласно заявлениям украинских бойцов, они могут пойти на штурм позиций ВСУ уже в ближайшие дни, пишет The New York Times.

"Они предупредили нас о нападении в ближайшем будущем. Возможно, в ближайшие дни", - сообщил подполковник Артем Холодкевич, заместитель командира 61-й механизированной бригады Украины.

При этом, как пишет издание, Россия разместила в Курской области около 50 000 военнослужащих, в то же время у Украины около 30 000 солдат. По мнению экспертов, дополнительные 10 000 северокорейских военнослужащих могут позволить России одержать верх над украинскими силами.

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Какой будет польза от северокорейских войск на поле боя, еще предстоит выяснить, говорят эксперты. Виктор Кевлюк из Центра оборонных стратегий говорит, что координация их действий с российскими войсками окажется сложной, поскольку они не говорят на одном языке, прошли разную подготовку и не знакомы с местностью, где им предстоит сражаться.

С этим мнением согласен бывший посол Германии в Вашингтоне Вольфганг Ишингер, подчеркивая, что "это может стать огромной головной болью для российской армии, которая не привыкла иметь под своим командованием крупные иностранные подразделения".

Как Россия будет использовать солдат КНДР - мнения экспертов

Так, Виктор Кевлюк из Центра оборонных стратегий считает, что северокорейские войска будут использоваться в наступлениях на украинские позиции, согласно давней стратегии России - реализовать численное превосходство в личном составе при артиллерийской поддержке:

"Северокорейские подразделения будут штурмовать наиболее укрепленные позиции украинцев, а российские регулярные войска будут укреплять захваченные объекты и линии".

В то же время бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман считает, что северокорейцы "останутся в обороне и укрепят линию фронта", оставив часть российских солдат свободными для наступательных операций.

Если они будут использоваться для прямых атак, добавил он, "надежность северокорейских войск будет вызывать сомнения у русских, и их использование может подвергнуть опасности российские войска".

Войска КНДР в Украине

Как известно, уже ряд стран подтвердил, что Северная Корея развернула свои силы на территории Российской Федерации, в том числе и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который пообещал усилить военную поддержку Украины.

По данным украинской разведки, первые военные Северной Кореи уже прибыли в Курскую область. Тем временем офицеры обучают российских захватчиков на оккупированных территориях Украины.

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