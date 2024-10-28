НАТО усилит поддержку Украины на фоне развертывания войск КНДР, - Рютте

В Альянсе считают, что развертывание войск Северной Кореи на Курщине также является знаком о росте отчаяния у Путина, потому что инициатор войны против Украины не может продолжать свое наступление без зарубежной поддержки.

В Организации Североатлантического договора намерены усилить военную поддержку Украины на фоне развертывания войск Северной Кореи в России для войны против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время короткого брифинга в Брюсселе.

Рютте рассказал, что сегодня утром делегация из Республики Корея (Южной Кореи), которая является близким партнером Альянса, сообщила Североатлантическому совету и другим партнерам из Тихоокеанского региона - Австралии, Японии и Новой Зеландии, о все большем привлечении Северной Кореи к незаконной агрессивной войне России против Украины.

"Сегодня я могу подтвердить, что войска Северной Кореи были отправлены в Россию и что подразделения Северной Кореи были развернуты в Курской области", - подчеркнул Рютте.

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В этой связи, генсек Альянса сказал, что такое размещение представляю собой три момента.

"Во-первых - это значительная эскалация длительного привлечения КНДР в противоправной войне России. Во-вторых - это еще одно нарушение резолюции Совета безопасности ООН. И в-третьих - это опасное расширение Войны России", - сказал Рютте.

Как отметил Рютте, Альянс призывает Россию и Северную Корею немедленно прекратить эти действия.

По его словам, углубление военного сотрудничества между РФ и КНДР - это угроза для безопасности тихоокеанского региона и евроатлантического региона.

"Это подрывает мир на Корейском полуострове и подпитывает войну России против Украины", - добавил Рютте.

Он отметил, что Северная Корея уже предоставила России миллионы единиц артиллерийских снарядов и баллистические ракеты, и это подпитывает крупнейший конфликт в центре Европы и подрывает глобальный мир и безопасность.

"В обмен Путин предоставляет Северной Корее военные технологии и другую поддержку для обхода международных санкций", - подчеркнул Рютте.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что это подчеркивает важность общего единства демократий для отстаивания ценностей и ответа на общие вызовы безопасности.

"Но, развертывание войск Северной Кореи на Курщине также является знаком о росте отчаяния у Путина. Более 600 тысяч российских солдат были убиты или ранены в войне Путина и он не может продолжать свое наступление на Украину без зарубежной поддержки. Это потому, что украинцы борются с мужеством, стойкостью и изобретательностью", - сказал Рютте.

В то же время, он сказал, что союзники НАТО продолжат поддерживать свободную и демократическую Украину, потому что безопасность Украины - это безопасность Альянса.

"Сегодня мы обсудили необходимость еще больше усилить военную поддержку Украины", - сказал Рютте.

Он добавил, что активно ведутся консультации с союзниками, Украиной и Индо-тихоокеанскими партнерами по развитию ситуации и внимательно отслеживают ситуацию.

Сегодня в течение дня у Рютте запланированы телефонные разговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Войска КНДР на фронте

Как известно, издание Forbes со ссылкой на перехваченные радиопереговоры российских военных сообщало, что российские захватчики тайно перебрасывают первых солдат из КНДР в направлении выступления на Курщине, который находится под контролем ВСУ. Перехваченные ГУР переговоры подтверждают, что тысячи военнослужащих КНДР начали прибывать.

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