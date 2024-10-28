Войска КНДР вступают в войну, ответ союзников Украины ограничен, - Bloomberg

Один из вариантов реакции на эти действия обсуждает Южная Корея: поставлять оружие непосредственно Украине, изменив политику в этом вопросе.

Решение России привлечь войска КНДР для поддержки своих истощенных сил заставило союзников Украины признать ограниченность возможных ответов, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, пишет Bloomberg.

Высокопоставленные чиновники Южной Кореи планируют в понедельник информировать НАТО и ЕС в Брюсселе о намерении Северной Кореи направить в Россию до 10 000 солдат. Президент США Джо Байден заявил журналистам: "У нас есть варианты, это зависит от того, что они будут делать".

Один из вариантов обсуждает Южная Корея: поставлять оружие непосредственно Украине, меняя политику запрета предоставления летальной помощи странам в состоянии войны. Сеул уже частично обеспечивает американские поставки.

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Если артиллерийские боеприпасы из Южной Кореи направят непосредственно в Киев, это будет означать участие двух крупнейших артиллерийских сил в мире в войне: Сеула и Пхеньяна.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал пересмотреть идею введения западного персонала в Украину для поддержки, отмечая, что это лучше сделать сейчас, чем поздно. Однако этот план вызывает опасения относительно безопасности инструкторов.

США также могут снять ограничения для Украины на нанесение ударов по территории России, что ранее было красной линией для администрации Байдена.

"Основная философия Вашингтона по вычислению риска и выгоды, когда речь идет об эскалации против преимущества для украинцев, вероятно, остается примерно той же", - сказал Ричард Фонтейн, руководитель Центра новой американской безопасности.

Американские и европейские чиновники до сих пор не имеют четкой информации, как именно северокорейские войска будут поддерживать Россию в войне против Украины. Советник по национальной безопасности Джон Кирби отметил, что часть войск могут отправить в Курскую область, где украинские силы достигли успехов этим летом.

Путин, вероятно, разместит северокорейские войска для защиты своих линий обороны в Курской области, избегая использования срочников и политических проблем внутри страны.

"Это помогает ему избежать много политического дискомфорта дома", - пояснила Энн Мари Дейли, исследовательница Rand.

С точки зрения вариантов ответа США и Европы, остаются те же "инструменты", включая расширенную военную помощь или использование замороженных российских активов, сказал Фонтейн.

Войска КНДР в войне

Как известно, уже ряд стран подтвердил, что Северная Корея развернула свои силы на территории Российской Федерации. Кремлевский правитель Путин не опроверг это, а публично напомнил о договоре с КНДР, который и предусматривает такую помощь со стороны партнера.

По данным украинской разведки, первые военные Северной Кореи уже прибыли в Курскую область. Тем временем офицеры обучают российских захватчиков на оккупированных территориях Украины.

В Южной Корее уже заявили, что рассматривают вопрос предоставления Украине военной помощи.

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