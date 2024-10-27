Наемников из Северной Кореи в РФ перевозили без боевого распоряжения, отметили в украинской разведке.

Российские захватчики везут на фронт наемников из КНДР в грузовиках с гражданскими номерами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram со ссылкой на аудиоперехват.

По его данным, вражеские полицаи в воскресенье, 27 октября, остановили грузовик КамАЗ на трассе "Курск-Воронеж", на котором были гражданские номера, и в нем находились военные из Северной Кореи.

В разведке отметили, что водитель, который вез северокорейских военных, не имел боевого распоряжения:

"В добытом ГУР МО очередном радиоперехвате штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалась северокорейская подмога из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик, и почему у шофера нет надлежащих бумаг".

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По сведениям ГУР, в Россию из КНДР уже перебросили около 12 тысяч военных, в том числе трех генералов и 500 офицеров. Разведки ряда государств также подтвердили, что на российской территории есть северокорейские военные.

26 октября президент Владимир Зеленский заявил, что власти РФ настроена на продолжение войны против Украины, и поэтому солдаты из Северной Кореи уже в ближайшее время могут быть на поле боя.

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