Российские захватчики везут на фронт наемников из КНДР в грузовиках с гражданскими номерами.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram со ссылкой на аудиоперехват.
По его данным, вражеские полицаи в воскресенье, 27 октября, остановили грузовик КамАЗ на трассе "Курск-Воронеж", на котором были гражданские номера, и в нем находились военные из Северной Кореи.
В разведке отметили, что водитель, который вез северокорейских военных, не имел боевого распоряжения:
"В добытом ГУР МО очередном радиоперехвате штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалась северокорейская подмога из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик, и почему у шофера нет надлежащих бумаг".
В центре внимания Северная Корея - новости, которые уже известны
По сведениям ГУР, в Россию из КНДР уже перебросили около 12 тысяч военных, в том числе трех генералов и 500 офицеров. Разведки ряда государств также подтвердили, что на российской территории есть северокорейские военные.
26 октября президент Владимир Зеленский заявил, что власти РФ настроена на продолжение войны против Украины, и поэтому солдаты из Северной Кореи уже в ближайшее время могут быть на поле боя.