Представитель ТЦК рекомендует всем военнообязанным пройти определенную подготовку, которая пригодится в армии.

Каждому из военнообязанных, в том числе и тем, кто имеет право на отсрочку, надо быть готовым к мобилизации. Об этом в интервью "Западному курьеру" заявил в.и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского ОТЦК и СП Андрей Мороз.

"В мобилизации нет ничего страшного. К ней надо быть готовым. Я рекомендую каждому, даже тем, кто имеет право на отсрочку, все равно пройти курс управления дронами или обучение по тактической медицине. Или пройти другую подготовку, которая пригодится в армии. Каждому из военнообязанных надо быть готовым, что придет время и его мобилизуют. Надо это спокойно воспринимать", - отметил он.

Отвечая на вопрос, как на качество работы сотрудников ТЦК влияет недоверие и сопротивление со стороны общества, Мороз сказал: "Наиболее вопиющие нападения на наших сотрудников имели место в Ворохте, Криховцах, Верховине. Эти факты просто недопустимы, потому что в большинстве случаев оповещение военнообязанных осуществляют военнослужащие, которые являются участниками боевых действий и после ранения или приобретенных болезней не могут продолжать нести военную службу в своих подразделениях. Но люди не обращают внимания ни на ампутации или другие физические недостатки, провоцируют наших сотрудников, проявляют физическую агрессию. Военных у нас уважают почему-то только тогда, когда они на передовой. Тогда они нужны, тогда они герои. А в тылу, несмотря на все заслуги, они получают неприятие, враждебное отношение и рукоприкладство. Какая у этих военных может быть мотивация к работе и в целом психоэмоциональное состояние?".

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По его словам, работники ТЦК выполняют свои должностные обязанности, которые на них возложило руководство государства, и они должны проводить мобилизацию, ведь без нее невозможно закончить войну.

"В рядах ВСУ постоянно требуется пополнение. Плюс мы формируем новые воинские части, которые получают западные образцы вооружения, а военнообязанные проходят обучение за рубежом. Поэтому мы постоянно проводим разъяснительную работу среди населения, что мобилизация это не страшно, это необходимо. Все военнообязанные должны выполнить свой гражданский долг. Даже те, кто сегодня имеет право на отсрочку, должны понимать, что может наступить день, когда им придется пойти в ВСУ", - подчеркнул работник ТЦК.

Мороз также отметил, что по каждому из фактов нападения на работников ОТЦК возбуждаются уголовные производства. Все материалы подаются в органы Нацполиции и СБУ.

"Каждый случай очень подробно рассматривается. Ни один поступок не останется безнаказанным. Все виновные будут привлечены к ответственности. Как только будут вынесены соответствующие решения суда, мы публично об этом сообщим. Сейчас, по моей информации, продолжаются расследования, формируется доказательная база. Отдельные лица находятся под стражей", - проинформировал он.

Чиновник ТЦК добавил, что конфликты с участием их сотрудников негативно влияют на желание людей идти в армию.

"Поэтому на всех инструктажах, которые мы проводим для наших работников каждое утро и каждый вечер, подчеркиваем правовой порядок действий в той или иной ситуации. Относительно выявления фактов коррупции в ТЦК, то, конечно, это недопустимо. С этим явлением мы также боремся. Все виновные будут наказаны", - заверил Мороз.

Он также заявил, что подходы к работе ввиду того, что работники ТЦК постоянно подвергаются опасности, менять не планируют.

"Единственное, сейчас большинство групп оповещения работает вместе с представителями полиции. Поэтому любые нарушения сразу фиксируются", - пояснил Мороз.

Мобилизация в Украине - последние новости

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз заявил, что военнообязанные украинцы, которые не обновили свои военно-учетные данные или не имеют военно-учетных документов, являются нарушителями воинского учета.

По его словам, такие люди находятся в розыске полиции. Правоохранители выявляют их и привлекают к админответственности. Затем в ТЦК актуализируют данные человека, и если он подлежит призыву и мобилизации, то автоматически проходит военно-врачебную комиссию. Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу.

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