На Авдеевском направлении и дальше горячо.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, на Авдеевском направлении и дальше горячо, враг продолжает атаковать. Об этом сказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Как было горячо на нашем направлении (речь идет об Авдеевском направлении – УНИАН), так и остается, несмотря на погодные условия. Действительно, сейчас минус 15, почти сутки очень сильно падал снег. Хоть сейчас не падает, но насыпало очень много, местами до полуметра. Это действительно затрудняет ведение боевых действий как с нашей стороны, так и врагом. Поскольку мы находимся в обороне, они в основном пытаются штурмовать", - отметил он.

По его словам, враг и дальше пытается реализовать свои планы по окружению Авдеевки, не жалея ни сил, ни техники. При этом добавил, что было определенное уменьшение количества обстрелов оккупантами, как по украинским позициям, так и по территории громады. По его словам, сегодня ночью и в день враг снова нарастил количество обстрелов. Барабаш сказал, что если в Донецкой области объявлена воздушная тревога, то в 99% случаев "прилетит" по Авдеевке.

Видео дня

"Каждый день в среднем Россия наносит 20 авиабомбовых ударов", - отметил он.

"Враг давит, пытается штурмовать. Сейчас понимаем, что подмерзли почвы и в ближайшие дни ребята ждут, что враг станет больше использовать технику. Готовятся к этому. Каких-то серьезных изменений по линии фронта нет, все вражеские активности, атаки ребята отбивают", - подчеркнул Барабаш.

Ситуация возле Авдеевки - детали

5 января глава Авдеевской МВА отметил, что главным подарком от украинских воинов стало то, что город встретил Новый 2024 год и после этого под контролем украинских властей, чем сломали все планы российского диктатора Владимира Путина.

Он отмечал, что Силы обороны не дали оккупантам возможности отпраздновать взятие Авдеевки до Нового года и все дедлайны их ломаются с первого дня полномасштабной войны.

Он убежден, что не будет у врага возможности отпраздновать взятие Авдеевки к президентским псевдовыборам в РФ, несмотря на все то количество личного состава и техники, которую они бросают на штурм Авдеевки.

Вас также могут заинтересовать новости: