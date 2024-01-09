В Авдеевской промзоне сейчас работает страшная "мясорубка", поделился ветеран.

Российские оккупанты не отказываются от попыток захватить город Авдеевка несмотря на то, что несут огромные потери - их резервы "перемалываются".

Судя по всему, враги получили задание захватить Авдеевку прямо из Кремля, поделился мнением бывший командир роты батальона "Айдар" - ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий во время интервью Radio NV. "...у них стоит политическая задача взять Авдеевку. Подчеркиваю - именно политическая, потому что ни один, даже достаточно тупоголовый российский генерал, все же такую бы задачу не ставил", - отметил он.

Собеседник добавил, что украинские воины засели в очень хорошо организованной обороне на Авдеевском коксохиме. "...есть и куча подземных этажей, и такие бетонные перекрытия, которые выдерживают даже УАБы (управляемые авиабомбы, - Ред.)", - сказал ветеран.

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Экс-командир подчеркнул, что "в авдеевской промке сейчас работает такая страшная, абсолютно ужасная мясорубка, в которую по очереди заходят вот этими так называемыми "мясными волнами" российские захватчики и там остаются".

"Соотношение потерь еще даже лучше, чем было у нас в Бахмуте, - а в Бахмуте было 1 к 8. Но в Бахмуте просто не было ничего такого, как коксохим, там была обычная жилая застройка, а здесь еще есть фактически фортификация. То есть Авдеевка сейчас работает как огромная мясорубка, где перемалываются их резервы, и они от нее не отказываются, потому что это, судя по всему, задача с самого верха, вот прям из Кремля", - заявил Дикий.

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Россияне осенью прошлого года начали активно пытаться захватить Авдеевку и понесли огромные потери. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорил, что благодаря защитникам Украины город встретил 2024 год под контролем Киева, чем были сломаны все планы российского диктатора Владимира Путина.

7 января спикер 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь сообщил, что на Авдеевском направлении ликвидировано, в частности, более 200 танков противника.

Стоит отметить, что общие потери врага на 9 января 2024 года составляют примерно 6 036 танков. Кроме того, ликвидировано очень много живой силы РФ - около 365 990 противников.

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